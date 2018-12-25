Милана Тюльпанова показала первое фото после воссоединения с сыном

На протяжении нескольких месяцев дочка покойного сенатора Вадима Тюльпанова - Милана - не видела своего полуторагодовалого сына Артемия.

Милана Тюльпанова все-таки смогла забрать полуторагодовалого сына Артемия у футболиста Александра Кержакова. В настоящее время супруги находятся на стадии развода и на время бракоразводного процесса суд постановил, что ребенок должен оставаться с матерью. Однако спортсмен наотрез отказался отдавать сына Милане, заявив, что малыш перестал узнавать ее из-за долгой разлуки. И только вчера, 24 декабря, дочке покойного сенатора Вадима Тюльпанова удалось отстоять свое право: Кержаков вернул ей ребенка.

В своем микроблоге светская львица опубликовала первое фото с сыном после воссоединения. «Самое доброе утро» — подписала снимок Милана, на котором она запечатлена вместе с малышом, который нежно целует маму в щеку.

Тем временем Александр Кержаков поделился с поклонниками фото со старшим сыном Игорем от Екатерины Сафроновой. «Сегодня очень странное и очень тихое утро», — отметил футболист.

Еще в 2015 году Милана Тюльпанова и Александр Кержаков сыграли свадьбу. В апреле 2017 года у пары родился сын Артемий. Однако в июне этого года стало известно, что супруги переживают не самый простой период в своей семейной жизни. Пока Милана проходила курс реабилитации, в СМИ писали о том, что она употребляла запрещенные препараты, воспитанием Артемия занимался Александр. После того, как Тюльпанова смогла побороть пагубные пристрастия, она захотела вернуть себе ребенка. Однако Кержаков всячески препятствовал тому, чтобы Артемий рос с матерью, отказавшись возвращать Милане сына, пишет «ВокругТВ».