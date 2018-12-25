НОВОСТИ

Кейт Мосс без макияжа заметили за рождественским шоппингом

Кейт Мосс без макияжа заметили за рождественским шоппингом Кейт Мосс вышла без макияжа. http://globallookpress.com
Модель вышла за покупками буквально накануне праздника.

Фотографы заметили прогуливающуюся по магазинам Кейт Мосс буквально в день накануне Рождества. Модель была без макияжа и, кажется, покупала для своих родных подарки на Сочельник.

больше по теме
Водянова подчеркнула фигуру брючным костюмом, а Кейт Мосс вышла в свет в пижамеНа днях в Париже состоялся показ мужской коллекции Dior. Это мероприятие посетили мировые знаменитости. Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Наталья Водянова порази гостей своими нарядами.

Заметили модель во время рождественских покупок в антикварном центре Jubilee Hall в Лехлейде, Англия, утром 24 декабря. Знаменитая 44-летняя модель показала свое естественно сияющее лицо, выйдя на улицу без какого-либо макияжа и в удобном джемпере, который уже отметили модные критики как весьма стильный.

Как передает Dailymail, Кейт появилась на улице в приподнятом настроении. Судя по всему, она посетила несколько магазинов, где приобрела подарки. Напомним, что модель стала популярной в 90-е годы. В 2013 году она была удостоена награды British Fashion Awards за ее вклад в индустрию моды на протяжении 25 лет.

Вам может быть интересно:
16-летняя дочка Кейт Мосс снялась для обложки глянцевого журнала без мамы «Не хочу быть заложницей красоты»: Кейт Мосс рассказала о том, как поддерживает себя в форме
Тэги:
Кейт Мосс

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт Мосс без макияжа заметили за рождественским шоппингом
Интересно?
Поделись с друзьями: