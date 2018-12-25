Кейт Мосс без макияжа заметили за рождественским шоппингом

Модель вышла за покупками буквально накануне праздника.

Фотографы заметили прогуливающуюся по магазинам Кейт Мосс буквально в день накануне Рождества. Модель была без макияжа и, кажется, покупала для своих родных подарки на Сочельник.

Заметили модель во время рождественских покупок в антикварном центре Jubilee Hall в Лехлейде, Англия, утром 24 декабря. Знаменитая 44-летняя модель показала свое естественно сияющее лицо, выйдя на улицу без какого-либо макияжа и в удобном джемпере, который уже отметили модные критики как весьма стильный.

Как передает Dailymail, Кейт появилась на улице в приподнятом настроении. Судя по всему, она посетила несколько магазинов, где приобрела подарки. Напомним, что модель стала популярной в 90-е годы. В 2013 году она была удостоена награды British Fashion Awards за ее вклад в индустрию моды на протяжении 25 лет.