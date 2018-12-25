В новогодних выпусках ТНТ4 «прожарят» Ольгу Бузову, Юрия Дудю и других звезд
Зрителей, которые любят в праздники не загружать голову, а отдаться веселью и иронии, попробуют порадовать на телеканале ТНТ4. Новогодние выпуски там стартуют с 24 декабря. Они начнутся со спецпроекта «Comedy Club. Мои Года». Резиденты выберут для своих шуток самые важные события последних лет и посмотрят на них с веселой стороны. Как говорят продюсеры, это своеобразная капсула времени, по которой наши потомки смогут оценить ход развития истории в наши годы.
Хейтеры обещают, что шутки будут очень жесткими. 31 декабря покажут все выпуски первого сезона российского комедийного шоу «Прожарка», в котором затронут Ольгу Бузову, Юрия Дудя и других медиаперсон. После покажут выпуски американской «Прожарки Брюса Уиллиса». На январских праздниках для зрителей приготовили комедийные шоу и сериалы, а также новогодние выпуски Comedy Club и Comedy Woman.