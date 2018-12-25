«Спорт сейчас очень грязный»: Антон Шипулин объявил о завершении профессиональной карьеры

«Рождественская гонка» в Германии станет последним выступлением российского биатлониста.

Многие поклонники спорта и биатлона догадывались, что Антон Шипулин думает о том, чтобы покинуть профессиональный спорт, но до последнего надеялись, что он передумает. 25 декабря 31-летний биатлонист все-таки поставил точки над «i». «Рождественская гонка» в немецком Гельзенкирхене 29 декабря будет последними профессиональными стартами для него. На этих соревнованиях выступят десять сильнейших пар из Германии, Франции, Италии, Чехии… Вместе с Антоном нашу страну представит Екатерина Юрлова-Перхт.

Напомним, Шипулин является бронзовым призером Олимпиады 2010 года, Олимпийским чемпионом в эстафете 2014 года. Спортсмен признался, что решение далось ему не просто. Он до последнего сомневался, писал все плюсы и минусы. Все это время рядом с ним была семья – красавица-супруга Луиза и сын Дима, которому недавно исполнилось три года. Биатлонист объяснил свое решение сложившейся обстановкой в спорте. Он уже не может существовать отдельно от политики, как было всегда.

«Спорт сейчас очень грязный. Двойные стандарты действуют для наших спортсменов. Нет сил бороться с ветряной мельницей, нет сил унижаться и быть подозреваемым», — приводит слова Шипулина «Чемпионат».

больше по теме Шипулин признался, что не хочет выступать под нейтральным флагом Антон Шипулин заявил о нежелании выступать за Россию под нейтральным флагом.

Антон отметил, что в такой ситуации уже не может занимать призовые места, а плестись в конце списка он не хочет, именно поэтому он принял решение уйти сейчас. Он сожалеет, что его не допустили до Олимпиады в Пхёнчхане, когда, по его словам, был идеальный возраст и физическое состояние для того, чтобы претендовать на медали. Спортсмен не раз говорил, что он всегда был чист, всегда проходил все тесты и никогда не употреблял допинг. Последней каплей для него стал инцидент в австрийском Хохфильцене, когда во время этапа Кубка мира местные полицейские обвинили членов российской команды в нарушении антидопинговых правил.

Кстати, недавно свою профессиональную карьеру завершила родная сестра спортсмена – 34-летняя биатлонистка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию. Настя является трехкратной олимпийской чемпионкой, трехкратным серебряным призером Олимпийских игр. На своей странице в соцсетях Антон уже сообщил о решении поклонникам, поблагодарив их за ту поддержку,которую они оказывали ему всегда, особенно в последние годы, которые были крайне непростыми из-за постоянных гонений на российских спортсменов.