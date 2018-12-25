Победитель пятого сезона шоу «Танцы» рассказал, на что потратит три миллиона рублей

21-летний Алексей Летучий из Тулы завоевал главный приз пятого сезона проекта «Танцы» на телеканале ТНТ.

Еще в минувшую субботу, 22 декабря, вышел финальный выпуск пятого сезона проекта «Танцы» на телеканале ТНТ. Победителем шоу стал участник команды Татьяны Денисовой — 21-летний танцовщик из Тулы Александр Летучий. Молодому человеку удалось обойти свою главную соперницу, подопечную Егора Дружинина — Юви. Летучий получил главный приз сезона — три миллиона рублей.

Не смогла сдержать своих эмоций и Татьяна Денисова, которая искренне переживала за участника своей команды. И когда к микрофону подошла Юви, то на долю минуты предположила, что именно она стала победительницей пятого сезона. «Переживания были очень яркие, но потом все встало на свои места. Я очень рада, что победил Алексей Летучий, он какой-то совершенно неземной, а неземной, потому что Летучий», — отметила наставница юноши.

Сам Алексей признался, что не сразу поверил в свой триумф. Танцовщик не скрывает, что на проекте он смог получить бесценный сценический опыт. Участники шоу каждую неделю готовили новые номера, прорабатывали незнакомую для них хореографию и выступали в разных стилях. Свой выигрыш Летучий намерен потратить на саморазвитие и поездки в танцевальные лагеря в разных странах. «Буду развиваться, работать и вкладываться в себя!» — приводит «ВокругТВ» слова Алексея Летучего.