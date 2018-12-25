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Девушка похудела на 40 килограммов и покоряет интернет

Девушка похудела на 40 килограммов и покоряет интернет Светлана Савченко похудела на 40 кг и стала популярным блогером. Скрин Youtube.com
Жительница Новосибирска сбросила лишний вес и стала видео-блогером.

Новосибирчанка Светлана Савченко стала покорять Сеть после того, как ей удалось сбросить 40 лишних кило. Девушка всю жизнь была полненькой, но не осознавала масштабы проблемы, поняла это, только когда решилась сфотографироваться раздетой в полный рост. Она сделала для себя снимки, и поняла, что нужно что-то менять.

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За год Светлана сбросила сорок килограммов. Ее парень в этом ей помогал, хотя его лишний вес возлюбленной не смущал, но в таком начинании он ее поддержал, не стал отговаривать, и помог следить за режимом и графиком.

Как передает kp.ru, при росте 165 сантиметров до начала похудения девушка весила 89 килограммов. Теперь же она весит около 50 килограммов. После этого она решилась завести свой канал на YouTube, где рассказывает о психологии отношений.

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Тэги:
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Девушка похудела на 40 килограммов и покоряет интернет
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