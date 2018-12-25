Ляйсан Утяшева рассказала, как будет праздновать Новый год

Спортсменка призналась, что семья проводит праздник в кругу семьи.

Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала «Телепрограмме», как в их семье принято праздновать Новый год. Она призналась, что до сих пор этот праздник для нее важен, как в детстве.

«В кругу близких и любимых людей ты по-прежнему продолжаешь загадывать желания и верить в волшебство, глядя на детей», — рассказала спортсменка. Она отметила, что традиции в доме изменились после того, как у нее появились свои дети, теперь она и ее супруг Павел Воля всегда проводят Новый год дома, несмотря на заманчивые гонорары.

Утяшева рассказала, что семья вместе украшает дом, а дети пишут письма Деду Морозу. Кроме того, в ее семье не заказывают новогодние блюда, а готовят их самостоятельно. Она рассказала, что в этом году она будет готовить манты, а ее бабушка — плов.