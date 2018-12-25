Завершено расследование уголовного дела об избиении Авраама Руссо

Найдены организаторы и исполнители преступления.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, которое велось долгих 14 лет и которое одно время казалось уже не удастся раскрыть. Напомним, что в 2004 году был жестоко избит певец Авраам Руссо.

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В январе 2004 года экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов обманул Руссо и заманил его в ресторан «Прага». Мужчины поднялись на второй этаж, где Исмаилов при помощи своих друзей начал жестоко избивать певца. От него потребовали, чтобы он подписал договор об эстрадной деятельности. Также Руссо должен был отменить все запланированные концерты. В те годы певец был на пике популярности. Его выступления собирали аншлаги во всех городах.

После Исмаилов с подельниками затолкали певца в свой автомобиль и увезли на дачу. Там Авраама Руссо держали сутки. Он был в безвыходном положении и был вынужден принять все условия своих врагов. В данный момент двум подельникам Исмаилова предъявлены обвинения по статье «Похищение человека». Сам бывший владелец рынка смог скрыться от следствия. Он находится в международном розыске, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Отметим, что Авраам Руссо является четырехкратным обладателем премии «Золотой граммофон». Он родился в небезызвестном сирийском городе Алеппо. Отец музыканта умер, когда мальчику было всего семь лет. Вместе с матерью юный Авраам Руссо перебрался в Париж. После покушения на жизнь Авраам Руссо на некоторое время ушел в тень. Он восстанавливал душевные и жизненные силы. Затем популярный музыкант перебрался в Нью-Йорк. Именно там родились двое его детей. В США он женился на Мореле Фердман, которая и подарила ему детей.

Интересно, что первым талант Руссо заметил именно Исмаилов, с которым впоследствии у певца и не сложились отношения. Руссо очень нервно всегда отвечал на вопросы, касающиеся его национальности. Как-то он обмолвился, что является армянином. Представители прессы стали допытываться певца, почему же он не бывает на своей родине в Армении. На это музыкант часто отвечал, что в первую очередь он артист российской эстрады, а то, что он не бывает в Армении, не так уж и важно.