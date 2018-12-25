Отец Меган Маркл остался один на Рождество

Его знаменитая дочь провела праздник с королевской семьей.

Отца герцогини Меган Маркл заметили незадолго до Рождества, занимающегося подготовкой к празднику. Томас Маркл в этом году остался в одиночестве на праздник, поскольку Меган провела его с королевской семьей, а другие дети также оказались заняты своими делами в Сочельник.

74-летнего мужчину фотографы заметили в его доме в Росарито, когда он приводил в порядок свою машину возле дома на набережной. Его 37-летняя дочь, которая сейчас беременна, проводит Рождество в загородном доме королевы Сандрингем в Норфолке со своим новым мужем принцем Гарри и его родственниками. Но дело не только в расстоянии, а также в конфликте между членами семьи.

Dailymail передает, что отец Маркл использовал два интервью, чтобы попытаться связаться со своей дочерью. Он также ранее сообщал, что планирует спокойно провести Рождество, отмечая этот день, раздавая подарки на мексиканской границе с Соединенными Штатами детям из неблагополучных семей.