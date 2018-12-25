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Молоденькая жена Венсана Касселя снялась в рекламе русских шуб

Молоденькая жена Венсана Касселя снялась в рекламе русских шуб @tinakunakey
Сексапильная модель Тина Кунаки примерила меха для суровой зимы.

Очаровательная темнокожая модель Тина Кунаки стала украшением рекламного ролика российского производителя шуб. 21-летняя девушка примерила несколько шуб белого и кофейных оттенков, прекрасно гармонирующих с ее притягательным телом и уточненным лицом. Тина и до знакомства с Венсаном Касселем («Враг государства №1», «Багровые реки», «Черный лебедь») успешно реализовывала себя в качестве модели. После того, как она женила на себе одного из самых притягательных и востребованных французских актеров, ее карьера и вовсе стремительно пошла в гору.

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До брака с Кунаки Кассель был женат на женщине, считающейся одним из главных секс-символов современности. Моника Беллуччи родила супругу двух дочерей – Дэву (14 лет) и Леони (8 лет). Многолетний союз распался в 2013 году. Превратившись в завидного холостяка, Венсан не раз говорил, что больше не собирается под венец. Все изменилось, когда он встретил сексапильную модель. В августе 51-летний актер женился на 21-летней Тине и сейчас она сопровождает его на всех светских мероприятиях.

Сообщается, что в этом году они побывали в России, здесь Кунаки получила приглашение стать лицом российского мехового бренда. Видео уже появилось на страничке бренда в Instagram.

 

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Молоденькая жена Венсана Касселя снялась в рекламе русских шуб
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