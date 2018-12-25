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Модель из Казахстана Динагул Тасову избили за откровенный наряд на модном показе

Модель из Казахстана Динагул Тасову избили за откровенный наряд на модном показе Динагул Тасова/Instagram
Звезда считает, что она просто хорошо делала свою работу.

Известная казахская модель Динагул Тасова была избита после одного из модных показов, где она демонстрировала откровенные наряды. На своей страничке в социальной сети Instagram Тасова поделилась подробностями жестокого поступка близкого ей человека. Модель заметила, что она подверглась жесточайшей критике после показа. Над ней, как она утверждает, откровенно издевались.

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Тасова считает, что она как модель делает хорошо свою работу. После показа женщины подходили к ней с теплыми отзывами. Модель призналась, что и раньше выходила на подиум в нижнем белье и прозрачных нарядах, однако никогда негативной реакции не было.

Далее модель рассказала, что ее жестоко избил близкий человек. По ее словам, душевные раны никогда не сравнятся с физическими. Модель считает, что никому не позволено поднимать руку на женщину. Теперь ее цель — остановить домашнее насилие над женщинами в семьях.

«Здоровья вам. Надеюсь, что у вас получится изменить отношение к данной проблеме», «Шикарная, да пусть как ей удобно и как она хочет ходит, это её работа, да и пора уже отходить от моралей 50-х годов, в 21 веке живем, народ!», «Я против любого вида насильственных действий к женскому полу! Надо думать в первую очередь головой!», «Динагул, радуйтесь, что жизнь избавила вас от этого человека. Он слабый и зависимый от чужого мнения. Он вам не подходит и не достоин вас. Он испугался, что над ним будут смеяться за ваш выход с открытой грудью. И решил всю свою злобу и весь огонь осуждения перенаправить на вас. Избив вас, он показал всем, какой он сам чистый и невинный. Может, это ваше призвание как публичной личности начать защищать права женщин, подвергающихся домашней тирании?» — заметили в комментариях подписчики.

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Динагул Тасоваизбиение моделиКазахстан

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Модель из Казахстана Динагул Тасову избили за откровенный наряд на модном показе
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