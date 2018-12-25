Модель из Казахстана Динагул Тасову избили за откровенный наряд на модном показе

Звезда считает, что она просто хорошо делала свою работу.

Известная казахская модель Динагул Тасова была избита после одного из модных показов, где она демонстрировала откровенные наряды. На своей страничке в социальной сети Instagram Тасова поделилась подробностями жестокого поступка близкого ей человека. Модель заметила, что она подверглась жесточайшей критике после показа. Над ней, как она утверждает, откровенно издевались.

Тасова считает, что она как модель делает хорошо свою работу. После показа женщины подходили к ней с теплыми отзывами. Модель призналась, что и раньше выходила на подиум в нижнем белье и прозрачных нарядах, однако никогда негативной реакции не было.

Далее модель рассказала, что ее жестоко избил близкий человек. По ее словам, душевные раны никогда не сравнятся с физическими. Модель считает, что никому не позволено поднимать руку на женщину. Теперь ее цель — остановить домашнее насилие над женщинами в семьях.

«Здоровья вам. Надеюсь, что у вас получится изменить отношение к данной проблеме», «Шикарная, да пусть как ей удобно и как она хочет ходит, это её работа, да и пора уже отходить от моралей 50-х годов, в 21 веке живем, народ!», «Я против любого вида насильственных действий к женскому полу! Надо думать в первую очередь головой!», «Динагул, радуйтесь, что жизнь избавила вас от этого человека. Он слабый и зависимый от чужого мнения. Он вам не подходит и не достоин вас. Он испугался, что над ним будут смеяться за ваш выход с открытой грудью. И решил всю свою злобу и весь огонь осуждения перенаправить на вас. Избив вас, он показал всем, какой он сам чистый и невинный. Может, это ваше призвание как публичной личности начать защищать права женщин, подвергающихся домашней тирании?» — заметили в комментариях подписчики.