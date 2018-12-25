Наталья Фриске с мужем открывают бар на Шри-Ланке

Двухэтажное здание было построено из пеноблоков.

Родная сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Наталья любит проводить вместе с мужем время на райском острове Шри-Ланка в Индийском океане. Здесь у семейства уже, по сути, второй дом. Скоро на побережье океана заработает серферский бар, который открывают супруги. Двухэтажное здание построено из пеноблоков.

больше по теме Наталья Фриске легла под нож хирурга и сделала пластическую операцию Девушка захотела довести свою фигуру до совершенства.

Наталья Фриске рассказала, что уже закупила в бар мебель и подушки. На очереди посуда и аксессуары для оформления. Сейчас, по словам Натальи, остались только самые приятные хлопоты. Она с нетерпением будет ждать в баре первых посетителей.

На Новый год, впрочем, Наталья Фриске планирует вернуться в Москву. Она очень скучает по родным. Главный праздник россиян она хочет встретить с близкими. Однако, как говорит звезда, после трех дней в Москве, где сейчас достаточно холодно, она снова начнет скучать по Шри-Ланке, сообщает портал «7 дней».