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Наталья Фриске с мужем открывают бар на Шри-Ланке

Наталья Фриске с мужем открывают бар на Шри-Ланке Наталья Фриске / фото: Instagram.com/friske_natalia/
Двухэтажное здание было построено из пеноблоков.

Родная сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Наталья любит проводить вместе с мужем время на райском острове Шри-Ланка в Индийском океане. Здесь у семейства уже, по сути, второй дом. Скоро на побережье океана заработает серферский бар, который открывают супруги. Двухэтажное здание построено из пеноблоков.

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Наталья Фриске рассказала, что уже закупила в бар мебель и подушки. На очереди посуда и аксессуары для оформления. Сейчас, по словам Натальи, остались только самые приятные хлопоты. Она с нетерпением будет ждать в баре первых посетителей.

На Новый год, впрочем, Наталья Фриске планирует вернуться в Москву. Она очень скучает по родным. Главный праздник россиян она хочет встретить с близкими. Однако, как говорит звезда, после трех дней в Москве, где сейчас достаточно холодно, она снова начнет скучать по Шри-Ланке, сообщает портал «7 дней».

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Тэги:
Жанна ФрискеНаталья ФрискеШри-Ланка

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Наталья Фриске с мужем открывают бар на Шри-Ланке
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