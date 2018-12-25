Киркоров назвал Билана «неистовым»

Поп-король отечественной эстрады поздравил своего коллегу с днем рождения.

Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram официально поздравил с днем рождения своего коллегу — Диму Билана. Причем в поздравлении он назвал певца «неистовым».

Поп-король отечественной эстрады призвал Билана «петь», «творить» и «не успокаиваться». Кроме того, он выложил совместное фото с певцом. Поклонники присоединились к поздравлениям, кроме того, многие предположили, что в будущем году, возможно, Киркоров запишет дует с Биланом, отметив, что это было бы интересным решением и они этого очень ждут.

Напомним, что ранее Билана с днем рождения также в соцсети поздравил и другой исполнитель — Сергей Лазарев. Он отметил, что так и не понял Билана, но добрые слова в его адрес все-таки написал.