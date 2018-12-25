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Виктория Бекхэм показала трогательную рождественскую записку дочери

Виктория Бекхэм показала трогательную рождественскую записку дочери Бекхэм показала рождественскую записку дочери. www.instagram.com
Ребенок звезды оставил к записке гостинец оленям Санты - морковь и молоко.

Виктория Бекхэм растрогала своих поклонников милым рождественским видео. На записи, которую она разместила в своем аккаунте в instagram, ее дочь Харпер показывает записку Санта Клаусу.

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Кроме самой записки ее дочь приготовила гостинцы для оленей Санты — она приложила блюдечко с печеньем, мясным пирогом и морковкой, а еще стакан молока. В записке говорится: «Дорогой Санта, я надеюсь, тебе понравится еда, и я надеюсь, что твои северные олени любят это». Сама Бекхэм подписала видео как «сладкую записку».

Как передает Dailymail, Харпер — младший ребенок Виктории — и единственная дочь с Дэвидом. У них также есть сыновья Бруклин, ему 19, Ромео, ему 16, и 13-летний Круз. Поклонники пришли в восторг от такой записки, однако некоторые шутливо отметили, что можно было выбрать и что-то повкуснее.

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