Алена Водонаева обозначила самые гадкие поступки уходящего года

Модель и телеведущая подвела итоги.

Известная модель и телеведущая Алена Водонаева составила свой рейтинг самых гадких поступков года. По ее мнению, на первое место в равной степени могут претендовать сразу четыре героя. Среди них футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые сейчас находятся в СИЗО, капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который пообещал оставить жену без копейки после развода, а также муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который изменил жене с некой продавщицей.

Особенно Водонаева выделила из этой четверки Дениса Глушакова. Она надеется, что футболист, который обматерил свою жену, ответит за свои поступки и не уйдет от ответственности перед законом.

Также Водонаева отметила главные разводы года: расставания Дакоты и Соколовского, Кержакова и Тюльпановой, Степаненко и Петросяна. В каждой из этих пар приключился скандал при расставании. Она считает, что проблемы, которые копились в парах, вовремя не решались. Это и привело к печальным последствиям, которые теперь приходится разгребать, сообщает портал «7 дней».