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Ани Лорак показала новогоднюю елку

Ани Лорак показала новогоднюю елку Лорак показала новогоднюю елку. Instagram.com
Певица выложила фото с дочерью на фоне символа праздника.

Певица Ани Лорак порадовала своих поклонников нежным семейным фото. Она опубликовала предновогодний снимок в своем аккаунте в Instagram. Лорак подписала фото: «Мы нарядили елочку. Значит, скоро будет Новый Год!».

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На фотографии она со своей дочерью на фоне пушистой ели. Они обе выглядят очень празднично и нарядно.
Кроме того, видно, что у Лорак дома кроме елки стоит еще и светящийся олень. Поклонники пришли в восторг от фото.

Многие отметили, что елка у звезды настоящая, другие написали добрые слова в адрес Лорак. «Две принцессы: мама и дочка», «Счастья вам и вашей семье в наступающем новом году», «Как в сказке!!! Две принцессы на балу», «Маленькая принцесса и королева, с наступающим», — написали в комментариях к фотографии поклонники.

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Ани Лорак показала новогоднюю елку
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