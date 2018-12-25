Ани Лорак показала новогоднюю елку

Певица выложила фото с дочерью на фоне символа праздника.

Певица Ани Лорак порадовала своих поклонников нежным семейным фото. Она опубликовала предновогодний снимок в своем аккаунте в Instagram. Лорак подписала фото: «Мы нарядили елочку. Значит, скоро будет Новый Год!».

На фотографии она со своей дочерью на фоне пушистой ели. Они обе выглядят очень празднично и нарядно.

Кроме того, видно, что у Лорак дома кроме елки стоит еще и светящийся олень. Поклонники пришли в восторг от фото.

Многие отметили, что елка у звезды настоящая, другие написали добрые слова в адрес Лорак. «Две принцессы: мама и дочка», «Счастья вам и вашей семье в наступающем новом году», «Как в сказке!!! Две принцессы на балу», «Маленькая принцесса и королева, с наступающим», — написали в комментариях к фотографии поклонники.