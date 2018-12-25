«Ест только доширак»: менеджер Ивана Краско рассказал о материальных трудностях Натальи Шевель

Девушка переехала в небольшую комнату от родственников актера.

Актер Иван Краско, как известно, рубаха-парень. Человек он небедный, однако детей у него столько, что все свои квартиры он раздарил бывшим женам и сыновьям. Не так давно Краско оформил развод со своей четвертой женой, актрисой Натальей Шевель. После этого он какое-то время ютился вместе со Шевель у невестки.

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Недавно Краско сошелся с предыдущей супругой Натальей Вяль. Он переехал к ней жить, а Шевель осталась у родственников Краско. Правда, отношения с ними у нее не сложились в силу разных причин, поэтому она была вынуждена уехать из квартиры.

Директор Ивана Краско Вячеслав Смородкин рассказал, что Шевель сейчас испытывает серьезные материальные трудности. По его словам, кушать ей приходится один доширак. Она снимает небольшую комнатку в центре города, сообщает портал Dni.ru.