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«Выиграла у Медведевой и называешь ее одна девочка»: Ургант высмеял фигуристку Анну Щербакову

«Выиграла у Медведевой и называешь ее одна девочка»: Ургант высмеял фигуристку Анну Щербакову Иван Ургант / фото: instagram.com
Чемпионка страны стала гостьей программы на Первом канале.

Призерки чемпионата России по фигурному катанию, который на днях завершился в Саранске, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная пришли в студию программы «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале. Во время эфира разговор зашел о том, что бросают фигуристкам с трибун зрители.

Анна Щербакова заявила ведущему Ивану Урганту, что с трибун часто кидают еду, к примеру, заметила она, шоколадки. «А одной девочке бросили пельмени», — сказала Щербакова. На это Ургант с юмором отреагировал: «Вот что мне нравится. Выиграла у Медведевой и уже называешь ее одна девочка».

Отметим, что именно Евгении Медведевой одна из болельщиц бросила пачку пельменей.

Девушки во время эфира также рассказали, что занимаются в день по шесть часов. Причем примерно по четыре часа они проводят на льду. Также проходят тренировки в тренажерном зале. У фигуристок постоянно идут контрольные взвешивания, поэтому они не могут себе позволить кушать все, что захотят.

Добавим, что девушки принесли с собой в студию к Урганту крошечного песика, который весь эфир просидел на руках у телеведущего. Она поразились, что маленькая собака не укусила ведущего. Кстати, из-за возрастного ценза девушкам не удастся выступить на чемпионате Европы по фигурному катанию. Однако в будущем девушки очень рассчитывают продемонстрировать свое мастерство на европейской арене. Сейчас в женском фигурном катании в России очень большая конкуренция, поэтому сделать это им будет очень непросто.

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Александра ТрусоваАнна ЩербаковаИван Ургант

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«Выиграла у Медведевой и называешь ее одна девочка»: Ургант высмеял фигуристку Анну Щербакову
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