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Сестра Марии Шукшиной заявила, что актриса отказывается с ней общаться

Сестра Марии Шукшиной заявила, что актриса отказывается с ней общаться Мария Шукшина Фото: Globallook
Ольга сказала, что не может наладить нормальную связь с родственниками.

Родная сестра актрисы Марии Шукшиной Ольга заявила, что устала от конфликтов и постоянного выяснения отношений с родственниками. Она бы очень хотела помириться с Марией Шукшиной, однако та заблокировала ее в социальных сетях и отказывается брать трубку телефона.

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В эфире программы «Пусть говорят» Ольга заметила, что ей не нужны квадратные метры матери. Она просто мечтает о нормальных взаимоотношениях. Она отметила, что не претендует на квартиру своей матери Лидии Федосеевой-Шукшиной. Тем более, что недвижимость уже продана внучкой.

Сейчас Ольга занимается сбором информации про отца. Она поднимала архивы. Кстати, этой же работой занята и супруга Шукшина, нынешняя жена продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Ольга хотела бы наладить контакт и матерью, чтобы объединить усилия по сбору информации, сообщает портал Dni.ru.

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Бари АлибасовМария ШукшинаОльга Шукшина

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Сестра Марии Шукшиной заявила, что актриса отказывается с ней общаться
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