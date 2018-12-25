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Сотрудник ток-шоу озвучил гонорары Александра Серова за участие в скандальных программах

Сотрудник ток-шоу озвучил гонорары Александра Серова за участие в скандальных программах Александр Серов. Фото: Global Look Press
Суммы серьезно увеличиваются, если у передачи хороший рейтинг.

Один из сотрудников ток-шоу рассказал, сколько сегодня платят звездам за участие в скандальных проектах. В частности, сотрудник озвучил гонорары популярного музыканта Александра Серова, который, как известно, частый гость в последние месяцы на скандальных программах.

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По словам сотрудника ток-шоу, за каждый эфир Александр Серов получает от 200 до 400 тысяч рублей. Сумма гонорара, впрочем, может серьезно увеличиться, если у программы хороший рейтинг. Наценка может составить до миллиона рублей. Бывает, правда, что начинается так называемая мышиная возня. Руководители ток-шоу любыми способами пытаются переманить под свое крыло звезду, обеспечивающую хороший рейтинг. Тогда со звездой приходится торговаться.

Интересно, что Александр Серов в этом плане чем-то напоминает Фигаро, который везде успевает. Его можно было увидеть в эфирах «Пусть говорят», «На само деле», «Эксклюзив», «Прямой эфир». Естественно, что везде он имеет свою копеечку. Кстати, после ток-шоу на Серова, можно сказать, нахлынула «вторая молодость». Его стали чаще звать на корпоративы. Не так давно он сломал ногу. Однако выступил на закрытом мероприятии, сидя на стуле, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:
«Пусть говорят»Александр Серовпрямой эфир

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Сотрудник ток-шоу озвучил гонорары Александра Серова за участие в скандальных программах
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