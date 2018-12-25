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Шеф-повара рассказали, чем заменить традиционные салаты оливье и селедку под шубой

Шеф-повара рассказали, чем заменить традиционные салаты оливье и селедку под шубой Global Look Press
Так, уверены мастера, праздничный стол заиграет новыми вкусами и ароматами.

Составление новогоднего меню – не всегда задача простая. Один из краеугольных вопросов – делать или не делать салаты оливье и селедку под шубой. С одной стороны, уже надоело их готовить каждый год, с другой – как обойтись без одних из главных символов праздника.
Шеф-повара предлагают компромиссное решение – выражаясь современным языком, «прокачать» рецепты этих угощений, чтобы давно известные вкусы приобрели новизну и оригинальность.

Так, Роман Орлов предлагает заменить сельдь под шубой стерлядью горячего копчения с печеной свеклой, крымским сладким луком, беби-картофелем и горчичной заправкой.

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А вот Александр Журкин — сторонник сохранения традиций. Он предлагает и в этом году угощать гостей оливье и селедкой под шубой. Если же эти блюда все же надоели, шеф рекомендует приготовить салат, в состав которого входят любая копченая рыба, морковь, болгарский перец и бланшированная брокколи.

Шеф-повар Станислав Песоцкий уверен, что оливье можно заменить картофельным салатом с горчичной кисло-сладкой заправкой, добавив свежемороженый зеленый горошек или слабосоленый лосось. Да и селедку стоит сделать без шубы, а просто замариновать ее в гранатовых зернах с луком, пишет РИА Новости. 

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Тэги:
новогодний столОливьеселедка под шубой

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Шеф-повара рассказали, чем заменить традиционные салаты оливье и селедку под шубой
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