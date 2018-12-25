Ученые выявили аномалию на месте возможного падения метеорита в Хабаровском крае

Часть сопки обрушилась в реку Бурея и частично перекрыла русло реки.

Ведущие ученые России продолжают работать и собирать данные на месте возможного падения метеорита в Хабаровском крае. Специалистам Дальневосточного центра НИЦ «Планета» удалось выявить термическую аномалию в районе разрушенной сопки, куда предположительно упал метеорит. Отметим, что часть сопки после непонятного воздействия рухнула в реку Бурея и перекрыла русло.

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Ученые на данный момент придерживаются мнения, что разрушение сопки произошло все-таки из-за оползня. Так, с помощью данных аппарата «Sentinel-2А» удалось определить, что в период с 9 по 12 декабря произошли серьезные ландшафтные изменения на данной территории в районе русла реки Бурея. 9 декабря у сопки один контур, а 12-го декабря уже совершенно другой.

Термическая аномалия произошла, как утверждают ученые, 12 декабря. Случилось изменение покрова земли. На замерзшем русле реки откуда-то появилась вода. Скорее всего, лед повредили горные породы. В данный момент ученые продолжают разбираться в странном явлении, произошедшем на территории Хабаровского края. Пока каких-то точных выводов ученые предпочитают не делать. В то же время специалисты не собираются ничего скрывать и будут делиться с общественностью самой свежей информацией, сообщает РИА «Новости».