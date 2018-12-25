«Брюса Уиллиса не хватает»: в Сети обсуждают снимок исхудавшего Бондарчука и Нагиева

Автор поста в Instagram Иван Ургант назвал коллег «братьями по оружию».

Актер и ведущий Иван Ургант поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram любопытным снимком своих коллег – Федора Бондарчука и Дмитрия Нагиева. Черно-белый, немного мрачноватый и, как выразились подписчики «брутальный» снимок вызвал в комментариях бурное обсуждение.

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В первую очередь, поклонники обратили внимание на излишнюю худобу известного режиссера, которая достигла, по мнению, фолловеров таких масштабов, что Федор выглядит уже немного болезненно. Вместе с тем, по словам комментаторов, изрядно постройневший Бондарчук стал очень похож на Дмитрия Нагиева. «Как братья!» — восклицают в Сети. Это, впрочем, касается отсутствия волос у двух артистов. Некоторые, шутя, отмечают, что в их компании не хватает только Брюса Уиллиса.

К слову, пост Ивана Урганта набрал в соцсети больше 110 тысяч «лайков».