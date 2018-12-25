«Брюса Уиллиса не хватает»: в Сети обсуждают снимок исхудавшего Бондарчука и Нагиева
Автор поста в Instagram Иван Ургант назвал коллег «братьями по оружию».
Актер и ведущий Иван Ургант поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram любопытным снимком своих коллег – Федора Бондарчука и Дмитрия Нагиева. Черно-белый, немного мрачноватый и, как выразились подписчики «брутальный» снимок вызвал в комментариях бурное обсуждение.
К слову, пост Ивана Урганта набрал в соцсети больше 110 тысяч «лайков».
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