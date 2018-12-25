Андрей Чадов показал свою подругу

Однако, как зовут девушку и чем она занимается неизвестно.

Долгое время о личной жизни звезды российского кино Андрея Чадова не было известно ничего. Ни журналисты, ни поклонники не могли подловить артиста со спутницами. Обо всем, что, видимо, по мнению артиста, стоит знать общественности, он рассказал сам.

Вернее, показал на своей странице в социальной сети Instagram, однако, не назвал имени спутницы и не рассказал, что она занимается. В красивейшем, романтичном зимнем ролике под один из хитов итальянца Андреа Бочелли сам актер и его симпатичная спутница гуляют по лесу, едут в машине. Девушка при этом смущенно отворачивается или прикрывает лицо рукой.

«Мы со стесняшкой поздравляем вас с наступающим Новым годом!» — написал он в социальной сети.

Подписчики на страницу Андрея Чадова тоже в ответ поздравили пару с наступающими праздниками, пожелав влюбленным огромного счастья и деток.