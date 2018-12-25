Евгения Медведева жестко ответила на предложение сменить гражданство
Instagram спортсменки продолжает пополняться критическими комментариями подписчиков.
До сих пор не утихают разговоры и комментарии относительно череды неудачных выступлений на различных стартах звезды российского фигурного катания Евгении Медведевой. Кроме широкого обсуждения причин сокрушительных поражений в экспертном сообществе и СМИ, не менее бурно комментируют случившееся с фигуристкой, покинувшей своего тренера и уехавшей в Канаду, и в социальных сетях.
Один из комментаторов заметил, может, ради участия в международных соревнованиях и Олимпиаде и гражданство Евгении можно поменять? Автор подчеркнул, что страшного в этом ничего не видит.
«А может быть, вам оставить при себе вообще мнение? Я в этом ничего страшного тоже не вижу», — написала в ответ спортсменка.
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