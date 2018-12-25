Евгения Медведева жестко ответила на предложение сменить гражданство

Instagram спортсменки продолжает пополняться критическими комментариями подписчиков.

До сих пор не утихают разговоры и комментарии относительно череды неудачных выступлений на различных стартах звезды российского фигурного катания Евгении Медведевой. Кроме широкого обсуждения причин сокрушительных поражений в экспертном сообществе и СМИ, не менее бурно комментируют случившееся с фигуристкой, покинувшей своего тренера и уехавшей в Канаду, и в социальных сетях.

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Критические комментарии стали довольно часто встречаться и в Instagram звезды спорта. Каким-то образом реагировать на гневные выпады подписчиков Евгения Медведева не считает нужным. Однако, всему, как оказалось, есть предел.

Один из комментаторов заметил, может, ради участия в международных соревнованиях и Олимпиаде и гражданство Евгении можно поменять? Автор подчеркнул, что страшного в этом ничего не видит.

«А может быть, вам оставить при себе вообще мнение? Я в этом ничего страшного тоже не вижу», — написала в ответ спортсменка.