НОВОСТИ

Папа Римский во время праздничной службы упрекнул людей в жадности

Папа Римский во время праздничной службы упрекнул людей в жадности Папа Франциск провел рождественскую службу. teleprogramma.pro
Глава Ватикана прочитал проповедь во время рождественской мессы.

Папа Римский Франциск вечером 24 декабря провел праздничную мессу, во время которой он пожаловался на жадность людей.

больше по теме
Папа Римский через кино объяснит детям послание Иисуса ХристаФранциск сыграет самого себя в семейной приключенческой ленте «По ту сторону солнца»
Он отметил, что сегодня многие люди остаются даже без хлеба, а другие, наоборот, получают все в избытке, и стремятся к большему. Торжественная служба состоялась в соборе Святого Петра в Ватикане, куда смогли попасть несколько тысяч человек.

В Ватикане прошла рождественская служба
В Ватикане прошла рождественская служба

Остальные собрались на площади у собора, где на двух экранах транслировалась месса. Всех, кто хотел посмотреть происходящее даже на улице, ждал тщательный досмотр. Несмотря на большое количество гостей все обошлось без происшествий. Месса закончилась в начале двенадцатого ночи.

Папа Римский выступил перед прихожанами
Папа Римский выступил перед прихожанами

После службы в одном из залов Ватикана также состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие, в основном, итальянские исполнители. Следующая неделя у Папы Римского будет насыщенной — он также проведет еще несколько встреч и служб, включая службу в новогоднюю ночь. Напомним, что ранее российский актер и режиссер Константин Хабенский во время аудиенции Папы Римского с прихожанами смог передать ему свою новую картину «Собибор».

Вам может быть интересно:
Папа Римский сравнил аборты с идеологией нацистов Папа Римский обвенчал стюардессу и ее возлюбленного на высоте 10 тысяч метров
Тэги:
Папа Римский

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Папа Римский во время праздничной службы упрекнул людей в жадности
Интересно?
Поделись с друзьями: