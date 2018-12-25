Папа Римский во время праздничной службы упрекнул людей в жадности
Папа Римский Франциск вечером 24 декабря провел праздничную мессу, во время которой он пожаловался на жадность людей.
Остальные собрались на площади у собора, где на двух экранах транслировалась месса. Всех, кто хотел посмотреть происходящее даже на улице, ждал тщательный досмотр. Несмотря на большое количество гостей все обошлось без происшествий. Месса закончилась в начале двенадцатого ночи.
После службы в одном из залов Ватикана также состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие, в основном, итальянские исполнители. Следующая неделя у Папы Римского будет насыщенной — он также проведет еще несколько встреч и служб, включая службу в новогоднюю ночь. Напомним, что ранее российский актер и режиссер Константин Хабенский во время аудиенции Папы Римского с прихожанами смог передать ему свою новую картину «Собибор».