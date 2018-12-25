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Пригожину, Газманову и Эмину не удался трюк с чаем

Пригожину, Газманову и Эмину не удался трюк с чаем Фото: globallook
Звезды поздравили пользователей Instagram с Новым годом и за этот тройной тост, якобы, выпили спиртное.

Очередным забавным постом-обманкой поделился на своей странице в социальной сети Instagram российский продюсер Иосиф Пригожин. Вместе со своими коллегами – певцом Эмином и Олегом Газмановым – он записал новогоднее поздравление для своих подписчиков. За столом вся троица сидит старательно прикрыв руками стаканы.

«Дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом», — начал Иосиф Пригожин.

«Чтобы он был для вас светлым и счастливым…», — подхватил Эмин.

«И чтобы даже в самые жестокие морозы у вас были ясные дни и много…», — закончил Олег Газманов, многозначительно показывая на бокал с каким-то напитком.

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Интересно, что выпивает за тройной тост российских звезд только продюсер. По крайней мере, именно на этом моменте заканчивается ролик.

Поблагодарив знаменитостей за добрые слова, подписчики Иосифа Пригожина быстро «вычислили», что пьют звезды. «Знающие» замечают, что продюсер не пьет спиртного, потому что ему нельзя. Другие, раскусив подвох, пишут, мол, эх, вы, «алкоголики», хоть бы шампанского выпили вместо чая.

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Тэги:
Иосиф ПригожинОлег Газмановпоздравление с Новым годомЭмин

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Пригожину, Газманову и Эмину не удался трюк с чаем
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