«Размер не имеет значения»: фанаты Гагариной ответили на провокационный пост певицы

При этом некоторых поклонников разочаровал избитый вопрос певицы относительно размера груди.

К беспроигрышной для социальных сетей теме обратилась на своей странице в Instagram певица Полина Гагарина. Вслед за десятками других российских селебрити звезда поинтересовалась у своих подписчиков, какой размер груди ей больше подошел бы. «Выбираю размер. Вы за второй или за троечку? Или все-таки в девушке важна душа?», — написала Полина.

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Стоит ли удивляться, что публикация артистки надрала в интернете больше 110 тысяч «лайков». При этом большинству фанатов звезды невольно пришлось выступить «капитанами Очевидность» и писать о том, что «размер не имеет значения», «голос и душа важнее всего остального», «в девушке главное – естественная красота».

А вот, кстати, некоторые подписчики на страницу певицы в Сети не оценили звездного юмора, найдя пост пошлым. «Глупо! Не ожидал! Я не ханжа, но…», — разочарованно замечает один из комментаторов.