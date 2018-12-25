«Размер не имеет значения»: фанаты Гагариной ответили на провокационный пост певицы
При этом некоторых поклонников разочаровал избитый вопрос певицы относительно размера груди.
К беспроигрышной для социальных сетей теме обратилась на своей странице в Instagram певица Полина Гагарина. Вслед за десятками других российских селебрити звезда поинтересовалась у своих подписчиков, какой размер груди ей больше подошел бы. «Выбираю размер. Вы за второй или за троечку? Или все-таки в девушке важна душа?», — написала Полина.
А вот, кстати, некоторые подписчики на страницу певицы в Сети не оценили звездного юмора, найдя пост пошлым. «Глупо! Не ожидал! Я не ханжа, но…», — разочарованно замечает один из комментаторов.
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