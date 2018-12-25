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«Степе уже месяц»: Сергей Безруков показал трогательное видео со своими детьми

«Степе уже месяц»: Сергей Безруков показал трогательное видео со своими детьми globallookpress.com
Поклонники актера в Instagram уверены, когда мальчик подрастет, он станет настоящим защитником для своей сестры Маши.

Конечно, во многих семейных архивах найдутся такие милые кадры, которыми поделился на своей странице в соцсети Instagram звезда российского театра и кино Сергей Безруков. На видео двухлетняя дочь артиста Маша катит по улице коляску, в которой лежит ее совсем крохотный братик.

«Степе уже месяц. Сестренка помогает родителям», — написал в подписи к ролику актер.

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Этот пост Сергея Безрукова, ожидаемо, вызвал настоящую бурю эмоций у его фанатов. «Как быстро растут дети! Кажется, вот только на днях сообщали о рождении ангелочка, а уже прошел целый месяц», — отмечают поклонники. Некоторые вспоминают старую поговорку о рождении детей: «Все правильно: «Сначала – няньку, потом — ляльку»». Прочем, поклонники уверены, сейчас маленькая Маша водится с братиком, но когда тот вырастет, станет для старшей сестры настоящим защитником.

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детисемьяСергей Безруков

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«Степе уже месяц»: Сергей Безруков показал трогательное видео со своими детьми
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