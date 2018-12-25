«Степе уже месяц»: Сергей Безруков показал трогательное видео со своими детьми
Поклонники актера в Instagram уверены, когда мальчик подрастет, он станет настоящим защитником для своей сестры Маши.
Конечно, во многих семейных архивах найдутся такие милые кадры, которыми поделился на своей странице в соцсети Instagram звезда российского театра и кино Сергей Безруков. На видео двухлетняя дочь артиста Маша катит по улице коляску, в которой лежит ее совсем крохотный братик.
«Степе уже месяц. Сестренка помогает родителям», — написал в подписи к ролику актер.
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