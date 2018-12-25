Алексей Воробьев и Денис Клявер не поделили гримерку
Подписчика на Instagram бывшего участника дуэта «Чай вдвоем» надеются, что в споре звезд победила дружба.
Экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер на своей странице в Instagram рассказал о споре, как он сам уверяет, нешуточном, который вышел у него со своим коллегой Алексеем Воробьевым в гримерке Крокус Сити Холла. Поводом для спора как раз и стала эта самая гримерка, которую, по словам музыканта, они и не поделили.
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