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Алексей Воробьев и Денис Клявер не поделили гримерку

Алексей Воробьев и Денис Клявер не поделили гримерку Фото: официальная страница Дениса Клявера в интернете
Подписчика на Instagram бывшего участника дуэта «Чай вдвоем» надеются, что в споре звезд победила дружба.

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер на своей странице в Instagram рассказал о споре, как он сам уверяет, нешуточном, который вышел у него со своим коллегой Алексеем Воробьевым в гримерке Крокус Сити Холла. Поводом для спора как раз и стала эта самая гримерка, которую, по словам музыканта, они и не поделили.

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На снимке, все же несерьезном, звезды изображают борьбу на руках, стараясь изобразить на своих лицах высочайшее напряжение сил. Подписчиков, впрочем, поднаторевших на разного рода уловках и шутках своих кумиров, провести не удалось. В комментариях к посту они выражают надежду, что победила все-таки дружба, хотя один из фанатов просит Дениса Клявера, как опытного спортсмена, не обижать молодняк». Некоторые с недоумением интересуются, почему артисты затеяли спор, ведь в коридоре места полно.

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Алексей Воробьев и Денис Клявер не поделили гримерку
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