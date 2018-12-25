Поклонники Гузеевой в очередной раз удивились тому, как снимаются новогодние программы

Актриса показала свое поздравление на телевидении.

Заканчиваются последние приготовления к встрече Нового года. Россияне второпях покупают подарки, на елочных базарах — выбирают лучшую лесную красавицу, а в супермакетах – продукты для самых вкусных блюд к праздничному столу. За неделю до самого праздника стараются доснять свои музыкальные шоу и телевизионщики.

Актриса и ведущая Лариса Гузеева на своей странице в Instagram поделилась интересным видео рабочего момента съемок праздничной программы, в котором она записала свое поздравление для россиян с Новым годом. «Дорогая, любимая, единственная, родная страна, с Новым годом!».

В комментарии к ролику актриса отмечает, что началась самая нервная предновогодняя неделя и попросила не волноваться, ее коллеги все успеют сделать к 31 декабря. Поклонники же в очередной раз удивились, как снимаются новогодние программы. Ведь на привычной картинке с экрана телевизора все очень шумно, много музыки и веселья. Однако, на видео полная тишина, оказывается, танцующие гости праздника двигаются без музыки.