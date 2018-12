Спейси впервые после каминг-аута нарушил молчание и выложил видеообращение от лица Фрэнка Андервуда

Опальная звезда сериала «Карточный домик» вновь предстал в образе своего экранного героя спустя год после шумихи вокруг домогательств.

Кевин Спейси после обвинений в домогательствах и каминг-аута исчез из поля зрения публики на целый год. Многие поставили на карьере артиста крест. Однако появившейся в Сети ролик заинтриговал поклонников сериала «Карточный домик».

Опальный актер выложил видеообращение, записав его от лица своего экранного героя Фрэнка Андервуда. Название видео — Let Me Be Frank — построено на игре слов «Позвольте мне быть откровенным / Фрэнком». Ссылка на запись появилась на страничке актера, куда он не заходил уже год.

Продолжительность ролика — три минуты, в которых Спейси, как и его герой, «пробивает» четвертую стену и напрямую обращается к пользователям.

больше по теме Джуди Денч встала на защиту оскандалившегося Кевина Спейси Известная актриса Джуди Денч выступила с речью в поддержку актера Кевина Спейси.

В своей речи от лица Фрэнка он отмечает, что посторонние силы пытались их разделить, но имеющаяся связь со зрителем слишком сильна, так как его герой делился всем сокровенным, тайным и темным: «Я показывал вам в точности то, на что люди способны. Я шокировал вас своей честностью, но, чаще всего, я испытывал вас и заставлял думать».

Далее Андервуд отмечает, что зритель доверял ему, хотя знал, что этого не следует делать и это еще не конец, не важно, кто что говорит. «Вы хотите, чтобы я вернулся», — заявляет он. Он также отмечает, что готов нести ответственность за то, в чем действительно виноват, но не собирается этого делать, если нет доказательств. Завершает Фрэнк свою речь интригующей фразой: «Вы на самом деле никогда не видели, чтобы я умер, не так ли? Выводы могут быть так обманчивы… Скучали по мне?».

Напомним, что после секс-скандала, стриминговый сервис Netflix расторг контракт со Спейси, потеряв на этом 39 миллионов долларов. В результате создателям политической драмы пришлось в корне менять сценарий и в последнем сезоне «Карточного домика» на первый план выводить жену Андервуда — Клэр, которую играет Робин Райт.

В сентябре стало известно, что с Кевина Спейси сняли обвинения в непристойном поведении.