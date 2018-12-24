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От Чукотки до Калининграда: Первый канал переходит на вещание во всех 11 часовых поясах с 24 на 25 декабря 2018

От Чукотки до Калининграда: Первый канал переходит на вещание во всех 11 часовых поясах с 24 на 25 декабря 2018 Фото: Goodfon.ru
11-зоновое вещание будет осуществляться на постоянной основе. С этого момента все программы «первой кнопки» для зрителей будут выходить строго по времени, указанном в телепрограмме.

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Первый канал подготовил для зрителей приятный сюрприз. В ночь с 24 на 25 декабря 2018 года все программы «первой кнопки» для зрителей будут выходить строго по времени, указанном в телепрограмме во всех 11 часовых поясах на всей территории России от Чукотки до Калининграда. В 2017 году Первый канал запустил 11 новогодних телевизионных сигналов, чтобы жители России впервые смогли встретить бой Курантов в своих временных поясах. Теперь же 11-зоновое вещание переходит на постоянную основу.

Для временных зон (ноль, +2, +4, +6 и +8) программы будут выходить в эфир как раньше. Изменения будут внесены для зрителей нечетных часовых поясов, которым раньше приходилось встречать Новый год на час раньше или позже.

К ним относится Зона -1 (Калининград), Зона +1 (Ижевск, Астрахань, Волгоград, Самара, Саратов, Ульяновск и др.), Зона +3 (Омск и др.), Зона +5 (Улан-Удэ, Иркутск и др.), Зона +7 (Владивосток, Хабаровск, Биробиджан и др.), Зона +9 (Петропавловск-Камчатский, Анадырь и др).

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Тэги:
Новый год 2019Первый канал

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От Чукотки до Калининграда: Первый канал переходит на вещание во всех 11 часовых поясах с 24 на 25 декабря 2018
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