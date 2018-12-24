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Хоккеисты «Салавата Юлаева» устроили драку в раздевалке

Хоккеисты «Салавата Юлаева» устроили драку в раздевалке Pixabay.com
Инцидент произошел после матча с «Локомотивом» из Ярославля.

Хоккеисты уфимского клуба «Салават Юлаев» устроили потасовку в раздевалке после игры с ярославским «Локомотивом», которая закончилась результатом 3:4 в пользу гостей.

Как пишет портал «Спорт-Экспресс», драку устроили нападающий уфимской команды Владимир Ткачев и защитник Григорий Панин.

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Матч между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» проходил 24 декабря в Уфе. В ходе игры форвард клуба из Башкортостана Ткачев оформил голевую передачу. Сейчас «Локомотивом» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 55 очками, а «Салават» — шестое место в Восточной конференции с 50 очками.

Тем временем, причины конфликта между хоккеистами не сообщаются. Пока что ни клуб, ни сами спортсмены не комментировали произошедшее в раздевалке.

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Тэги:
дракароссийские хоккеистыхоккей

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Хоккеисты «Салавата Юлаева» устроили драку в раздевалке
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