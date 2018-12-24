Хоккеисты «Салавата Юлаева» устроили драку в раздевалке
Инцидент произошел после матча с «Локомотивом» из Ярославля.
Хоккеисты уфимского клуба «Салават Юлаев» устроили потасовку в раздевалке после игры с ярославским «Локомотивом», которая закончилась результатом 3:4 в пользу гостей.
Как пишет портал «Спорт-Экспресс», драку устроили нападающий уфимской команды Владимир Ткачев и защитник Григорий Панин.
Тем временем, причины конфликта между хоккеистами не сообщаются. Пока что ни клуб, ни сами спортсмены не комментировали произошедшее в раздевалке.
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