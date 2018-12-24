«Алиса, включи новогодний канал»: Яндекс запускает праздничное шоу с Брежневой, Серябкиной и другими звездами
На сервисе также заработал новогодний канал с фильмами и мультфильмами.
Хорошая новость для тех, кто новогоднему телевидению предпочитает интернет. В ночь с 31 декабря на 1 января на Яндексе впервые выйдет собственное шоу. В нем примут участие не только популярные исполнители, но и звезды Сети.
Канал доступен как на официальной странице, так и приложении Яндекс. Новогоднее шоу и канал можно смотреть на компьютерах, ноутбуках, мобильных гаджетах, Smart TV, а также с помощью Яндекс.Станции — достаточно сказать «Алиса, включи новогодний канал».
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