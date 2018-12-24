Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о травле в соцсетях
Российская фигуристка Станислава Константинова, ставшая четвертой на чемпионате РФ в Саранске, рассказала о травле со стороны фанатов других спортсменок, с которой она столкнулась в прошлом сезоне.
Константинова пожаловалась, что болельщики обвиняли ее в незаслуженно высоких оценках. Она отметила, что в этом сезоне она получает много поддержки от людей, все относятся к ней настолько хорошо, что иногда фигуристка даже думает, что где-то здесь есть подвох. Дело в том, что в прошлом сезоне все было иначе, спортсменка сильно расстраивалась.
Напомним, ранее другая российская фигуристка — Евгения Медведева — рассказала, что ушла из социальных сетей. Она объяснила, что на этот шаг ее спровоцировали негативные комментарии пользователей после того, как она ушла от тренера Этери Тутберидзе и уехала в Канаду.