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Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о травле в соцсетях

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о травле в соцсетях Станислава Константинова / Global Look Press
Спортсменка сильно расстраивалась из-за обрушившегося на нее негатива.

Российская фигуристка Станислава Константинова, ставшая четвертой на чемпионате РФ в Саранске, рассказала о травле со стороны фанатов других спортсменок, с которой она столкнулась в прошлом сезоне.

Константинова пожаловалась, что болельщики обвиняли ее в незаслуженно высоких оценках. Она отметила, что в этом сезоне она получает много поддержки от людей, все относятся к ней настолько хорошо, что иногда фигуристка даже думает, что где-то здесь есть подвох. Дело в том, что в прошлом сезоне все было иначе, спортсменка сильно расстраивалась.

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«Перед юниорским чемпионатом мира этого стало настолько много, что я даже не заходила в соцсети в принципе. Мне было грустно, жутко и обидно. Фанаты других фигуристок меня постоянно опускали, считали все мои результаты незаслуженными», — сказала Константинова порталу Sport24.

Напомним, ранее другая российская фигуристка — Евгения Медведева — рассказала, что ушла из социальных сетей. Она объяснила, что на этот шаг ее спровоцировали негативные комментарии пользователей после того, как она ушла от тренера Этери Тутберидзе и уехала в Канаду.

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Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о травле в соцсетях
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