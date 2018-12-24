Поклонники осудили Темникову, потратившую более полумиллиона рублей на елочные игрушки
Бывшая солистка поп-группы SEREBRO не устает удивлять своих фанатов. Этим летом Елена Темникова сменила несколько курортов, а также приобрела дорогостоящий немецкий автомобиль представительского класса за 8 миллионов рублей. Уже четыре года певица состоит в браке с Дмитрием Сергеевым. Вместе с ним она воспитывает дочь Александру. На днях артистка нарядила праздничную елку. На елочных игрушках она тоже экономить не стала.
«Игрушки конечно шикарные, но на мой взгляд дорого. Поросенок 5100 это нереально. Чтобы 10 дней полюбоваться, а потом убрать в коробку», «Ого! 200 игрушек в среднем каждая стоит 3-5 тысяч. Не каждый смертный себе позволит», «На вашей елке висит 1 млн. рублей?», «Кто-то елку украшает игрушками, где одна стоит более 5000 тысяч рублей, а у кого-то это месячная зарплата», «Я, конечно, все понимаю, красота действительно волшебная, но отдать 5 т. за одну елочную игрушку позволить себе может далеко не каждый», — высказали свое мнение подписчики. Другие не обратили на это никакого внимания. Преданные фанаты восхитились ретро-платьем, в которое нарядилась знаменитость.