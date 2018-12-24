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Поклонники осудили Темникову, потратившую более полумиллиона рублей на елочные игрушки

Поклонники осудили Темникову, потратившую более полумиллиона рублей на елочные игрушки Елена Темникова. фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial/
Певица украсила праздничную елку в стиле СССР.

Бывшая солистка поп-группы SEREBRO не устает удивлять своих фанатов. Этим летом Елена Темникова сменила несколько курортов, а также приобрела дорогостоящий немецкий автомобиль представительского класса за 8 миллионов рублей. Уже четыре года певица состоит в браке с Дмитрием Сергеевым. Вместе с ним она воспитывает дочь Александру. На днях артистка нарядила праздничную елку. На елочных игрушках она тоже экономить не стала.

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Темникова показала свой главный символ Нового года. Елку она украсила в стиле СССР. По словам певицы, она купила очень красивые игрушки ручной работы. «На нашей елочке больше 200 игрушек. Над каждой работал мастер. Своими руками, с большой любовью. Елка-мечта», — написала артистка. Поклонники выяснили, что стоимость таких игрушек варьируется от трех до пяти тысяч рублей. Они подсчитали, что на украшения Елена потратила больше 600 тысяч рублей, а если отталкиваться от самой высокой цены, то возможно, что и более миллиона. Многие осудили певицу за нерациональное распределение финансов. Пользователям соцсети такие траты показались настоящей роскошью.

«Игрушки конечно шикарные, но на мой взгляд дорого. Поросенок 5100 это нереально. Чтобы 10 дней полюбоваться, а потом убрать в коробку», «Ого! 200 игрушек в среднем каждая стоит 3-5 тысяч. Не каждый смертный себе позволит», «На вашей елке висит 1 млн. рублей?», «Кто-то елку украшает игрушками, где одна стоит более 5000 тысяч рублей, а у кого-то это месячная зарплата», «Я, конечно, все понимаю, красота действительно волшебная, но отдать 5 т. за одну елочную игрушку позволить себе может далеко не каждый», — высказали свое мнение подписчики. Другие не обратили на это никакого внимания. Преданные фанаты восхитились ретро-платьем, в которое нарядилась знаменитость.

фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial/
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Поклонники осудили Темникову, потратившую более полумиллиона рублей на елочные игрушки
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