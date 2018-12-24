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Сестра Меган Маркл сравнила ее с Гринчем

Сестра Меган Маркл сравнила ее с Гринчем Меган Маркл / Global Look Press
Родственница призвала герцогиню Сассекскую наладить отношения с отцом.

В канун Рождества сестра Меган Маркл Саманта обратилась к ней с просьбой наладить отношения с отцом — Томасом Марклом.

Родственница через прессу обратилась к герцогине Сассекской, отметив, что та поступает жестоко по отношению к своему отцу, отказываясь общаться с ним. В своем послании Саманта подчеркнула, что «даже у Гринча было сердце».

Напомним, что Гринч — это фэнтезийный герой американской семейной комедии «Гринч — похититель Рождества», который намеревался испортить праздник жителям города.

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В своем обращении Саманта напомнила, что Томас был для Меган «настоящим Сантой на протяжении всей ее жизни». Родственница также посоветовала монаршей особе подумать о ценности жизни, пишет The Mirror.

Ранее отец Меган Маркл Томас пожаловался журналистам на то, что его дочь отказывается общаться с ним после того, как она стала членом королевской семьи. Его попытки помириться с Меган оказались тщетными.

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Меган Марклпримирение

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Сестра Меган Маркл сравнила ее с Гринчем
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