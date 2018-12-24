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У Кержакова забрали сына

У Кержакова забрали сына Александр Кержаков. Фото: Global Look Press
Скандал между российским футболистом и его экс супругой Миланой Тюльпановой пришел к логичному завершению.

Судебные тяжбы по поводу определения места проживания совместного ребенка изрядно измотали обоих родителей — Александра Кержакова и Милану Тюльпанову.

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Что не так с Кержаковым? Почему футболист отнимает своих детей у матерейАлександр отнял годовалого сына Артемия у супруги Миланы Кержаковой. Подобным образом мужчина поступил с экс-возлюбленной, со скандалом отсудив у Екатерины Сафроновой общего ребенка. Teleprogramma.pro вспомнила, как спортсмен забирал своих детей у матерей и поговорила с адвокатом по семейным делам: насколько законны действия Александра и какие шансы у Миланы вернуть сына?
Несмотря на постановление суда, который вынес решение в пользу дочери сенатора, спортсмен отказывался вернуть сына его матери. Одним из аргументов Кержакова было то, что бывшая супруга редко бывает дома. Ребенок почти не видит свою мать, а большую часть времени проводит с няней.

Футболист пытался обжаловать решение суда, но вердикт остался без изменения.

Как сообщил брат Миланы — Владислав Тюльпанов, его племянник Артемий уже находится с мамой, сообщает сайт Super.

Напомним, что Милана и Александр познакомились в 2014 году. Футболист на тот момент переживал разрыв с гражданской женой Екатериной Сафроновой.

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Александр Кержаковдети звездМилана Тюльпановаопека

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У Кержакова забрали сына
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