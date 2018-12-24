У Кержакова забрали сына
Скандал между российским футболистом и его экс супругой Миланой Тюльпановой пришел к логичному завершению.
Судебные тяжбы по поводу определения места проживания совместного ребенка изрядно измотали обоих родителей — Александра Кержакова и Милану Тюльпанову.
Футболист пытался обжаловать решение суда, но вердикт остался без изменения.
Как сообщил брат Миланы — Владислав Тюльпанов, его племянник Артемий уже находится с мамой, сообщает сайт Super.
Напомним, что Милана и Александр познакомились в 2014 году. Футболист на тот момент переживал разрыв с гражданской женой Екатериной Сафроновой.
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