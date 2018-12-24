У Кержакова забрали сына

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Что не так с Кержаковым? Почему футболист отнимает своих детей у матерей

Александр отнял годовалого сына Артемия у супруги Миланы Кержаковой. Подобным образом мужчина поступил с экс-возлюбленной, со скандалом отсудив у Екатерины Сафроновой общего ребенка. Teleprogramma.pro вспомнила, как спортсмен забирал своих детей у матерей и поговорила с адвокатом по семейным делам: насколько законны действия Александра и какие шансы у Миланы вернуть сына?