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Елена Летучая отметила 40-летие на морозе с мужем и друзьями

Елена Летучая отметила 40-летие на морозе с мужем и друзьями Елена Летучая. фото: instagram.com/elenapegas
Телеведущая собрала гостей в подмосковном доме отдыха и устроила праздник в русском стиле.

Елена Летучая стала знаменита благодаря шоу «Ревизорро». Несколько лет она вела эту передачу и проверяла качество обслуживания и порядок в различных общественных заведениях. Всегда стильно одетая девушка сразу полюбилась зрителям. Однако в прошлом году Летучая покинула телеканал «Пятница!». Она заявила, что работать в рамках программы стало невыносимо. Девушка перешла на Первый канал. Из-за проблем со здоровьем Елена некоторое время не ездила за границу, но не так давно снова начала путешествовать.

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Летучая побывала в Бразилии, а также в Китае. 5 декабря телеведущей исполнилось 40 лет. Она верит в примету, что эту дату отмечать нельзя, поэтому день рождения перенесла на 23 декабря. Накануне девушка отпраздновала важную дату с мужем в кругу друзей. Елена устроила праздник в русском стиле с самоваром, песнями и танцами. Своих гостей она собрала в подмосковном доме отдыха, но все веселье происходило на улице на морозе. Именинница была неотразима в наряде цвета слоновой кости.

Вечером Летучая и ее гости отужинали, а кульминацией праздника стал праздничный торт, украшенный фигуркой Пегаса. Многие знают, что конь с крыльями является талисманом телеведущей. Как и полагается, она задула свечи и загадала желание. Позже все, кто стал частью праздника, отправились в баню расслабиться. Елена призналась, что этот день рождения стал для нее незабываемым.

 

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Елена Летучаяроссийские звезды

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Елена Летучая отметила 40-летие на морозе с мужем и друзьями
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