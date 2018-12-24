Елена Летучая отметила 40-летие на морозе с мужем и друзьями
Елена Летучая стала знаменита благодаря шоу «Ревизорро». Несколько лет она вела эту передачу и проверяла качество обслуживания и порядок в различных общественных заведениях. Всегда стильно одетая девушка сразу полюбилась зрителям. Однако в прошлом году Летучая покинула телеканал «Пятница!». Она заявила, что работать в рамках программы стало невыносимо. Девушка перешла на Первый канал. Из-за проблем со здоровьем Елена некоторое время не ездила за границу, но не так давно снова начала путешествовать.
Вечером Летучая и ее гости отужинали, а кульминацией праздника стал праздничный торт, украшенный фигуркой Пегаса. Многие знают, что конь с крыльями является талисманом телеведущей. Как и полагается, она задула свечи и загадала желание. Позже все, кто стал частью праздника, отправились в баню расслабиться. Елена призналась, что этот день рождения стал для нее незабываемым.