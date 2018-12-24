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Ресторатор Новиков поделился ироничным фоторепортажем а-ля «Красавица и Чудовище»

Ресторатор Новиков поделился ироничным фоторепортажем а-ля «Красавица и Чудовище» Кадр из м/ф "Красавица и Чудовище" (1991)
Знаменитый шеф-повар позабавил пользователей шуточными снимками, которые опубликовал на своей страничке в соцсети.

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Жители России готовятся провожать год Собаки, на смену которой придет хозяйка Нового года Свинка. Предпраздничное настроение уже во всю витает в воздухе, так как не только дети, но и взрослые мечтают о чуде. Судя по всему, сказки захотелось и знаменитому ресторатору Аркадию Новикову.

У себя в аккаунте он поделился шуточной фотосессией. На одном из снимков он лежит на постели с «возлюбленной» — огромной собакой бежевого цвета. В комментарии к посту он пообещал, что ровно в 12 ночи животное сбросит шкуру и превратится в прекрасную незнакомку.

Немного погодя он опубликовал еще одно фото, где обещание сбылось рядом с ним уже возлежала миловидная дама в домашней одежде. Симпатичной брюнеткой оказалась супруга Аркадия.

Пользователи оценили чувство юмора четы. «Неожиданно!», «Гениально!», «Отлично! И цвет поменяла!», — написали они, отметив, что это некая новая интерпретация сказки «Красавица и Чудовище».

В портфолио Новикова работа шеф-поваром в кафе Стаса Намина Hard Rock Cafe, а также такие проекты, как «Маленькая Япония», «Суши Вёсла», Vogue café и других. Он также вел реалити-шоу «Кандидат» на ТНТи кулинарную передачу «МастерШеф» на СТС, напоминает сайт News.ru.

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Тэги:
Красавица и чудовищеНовый год 2019

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Ресторатор Новиков поделился ироничным фоторепортажем а-ля «Красавица и Чудовище»
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