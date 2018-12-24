Алика Смехова встретил Новый год вместе с Кристиной Орбакайте и другими звездами
Алика Смехова в декабре постоянно находилась то на съемках, то на светских мероприятиях. В своем плотном графике артистка находила время и на своих детей. Со старшим сыном Артемом она посетила премьеру фильма «Ёлки Последние», а с младшим Макаром картину про робота «Бамблби». На днях актриса призналась, что и в Новый год будет на работе, но наследники будут рядом с ней. «Я буду встречать его в качестве ведущей новогодней ночи в одном из самых красивых ресторанов в прекрасной компании моих друзей: Кристины Орбакайте, Леонида Агутина и Арцвик. Будет красиво, вкусно и весело. Мои сыновья конечно со мной», — написала она.
Поклонники поздравили Смехову с наступающими праздниками. Многие хотят, чтобы актриса была не только всегда востребована на работе, но и счастлива в личной жизни. Они не перестают восхищаться Аликой, которая в 50 лет выглядит очень молодо и умело подчеркивает свою женственность платьями и костюмами.