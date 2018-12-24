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Алика Смехова встретил Новый год вместе с Кристиной Орбакайте и другими звездами

Алика Смехова встретил Новый год вместе с Кристиной Орбакайте и другими звездами Алика Смехова. фото: instagram.com/alika_smekhova/
Актриса поделилась своими планами на новогоднюю ночь и подвела итоги уходящего года.

Алика Смехова в декабре постоянно находилась то на съемках, то на светских мероприятиях. В своем плотном графике артистка находила время и на своих детей. Со старшим сыном Артемом она посетила премьеру фильма «Ёлки Последние», а с младшим Макаром картину про робота «Бамблби». На днях актриса призналась, что и в Новый год будет на работе, но наследники будут рядом с ней. «Я буду встречать его в качестве ведущей новогодней ночи в одном из самых красивых ресторанов в прекрасной компании моих друзей: Кристины Орбакайте, Леонида Агутина и Арцвик. Будет красиво, вкусно и весело. Мои сыновья конечно со мной», — написала она.

Личное досье
Смехова Алика (Алла) ВениаминовнаАлика Смехова — талантливая российская певица и актриса. Несмотря на наличие звездного отца, постаралась сделать свою карьеру самостоятельно и добилась больших успехов.
Поклонники восхитились трудолюбием Смеховой. Многие считают, что она поступает правильно, не отказываясь от работы в праздники. Также Алика решила подвести итоге уходящего 2018 года. «Много было хорошего, а плохое я не запоминаю и вам не советую. У меня несколько новых кино проектов отснято и успешные выступления с моей программой романсов. Погода в Москве стоит новогодняя, снежок и морозец и это радует», — поделилась артистка. Она призналась, что даже пробки на дорогах столицы не портят ей настроение. По ее словам, все что нужно успеть до Нового года, это раздать долги, чтобы не переносить их в грядущий 2019 год.

Поклонники поздравили Смехову с наступающими праздниками. Многие хотят, чтобы актриса была не только всегда востребована на работе, но и счастлива в личной жизни. Они не перестают восхищаться Аликой, которая в 50 лет выглядит очень молодо и умело подчеркивает свою женственность платьями и костюмами.

 

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Алика Смеховаитоги 2018

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Алика Смехова встретил Новый год вместе с Кристиной Орбакайте и другими звездами
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