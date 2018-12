Ким Кардашян начинает лечение от неприятной болезни

Ким Кардашян раскрыла поклонникам детали своей личной жизни. Как рассказала знаменитость, она наконец готова начать лечение от псориаза – неинфекционного хронического заболевания, из-за которого на коже человека появляется сыпь. Ким призналась, что неприятная болезнь совершенно измучила ее, а сыпь покрыла все ее тело, и обратилась к поклонникам за медицинским советом.

«Кто-нибудь принимал лекарства от псориаза, какое из них работает лучше всего? Нужна помощь как можно скорее!» – написала Кардашян в своем микроблоге Twitter. На пост ответили несколько тысяч пользователей, в комментариях поклонники дали звезде американских реалити-шоу множество полезных и даже неожиданных советов.

I think the time has come I start a medication for psoriasis. I’ve never seen it like this before and I can’t even cover it at this point. It’s taken over my body. Has anyone tried a medication for psoriasis & what kind works best? Need help ASAP!!!

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 24, 2018