Ким Кардашян начинает лечение от неприятной болезни

Звезда американских реалити-шоу обратилась за медицинским советом к поклонникам.

Ким Кардашян раскрыла поклонникам детали своей личной жизни. Как рассказала знаменитость, она наконец готова начать лечение от псориаза – неинфекционного хронического заболевания, из-за которого на коже человека появляется сыпь. Ким призналась, что неприятная болезнь совершенно измучила ее, а сыпь покрыла все ее тело, и обратилась к поклонникам за медицинским советом.

«Кто-нибудь принимал лекарства от псориаза, какое из них работает лучше всего? Нужна помощь как можно скорее!» – написала Кардашян в своем микроблоге Twitter. На пост ответили несколько тысяч пользователей, в комментариях поклонники дали звезде американских реалити-шоу множество полезных и даже неожиданных советов.

I think the time has come I start a medication for psoriasis. I’ve never seen it like this before and I can’t even cover it at this point. It’s taken over my body. Has anyone tried a medication for psoriasis & what kind works best? Need help ASAP!!! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 24, 2018

Многие отметили, что тоже страдают от этой болезни много лет, и рассказали, какие препараты могут облегчить состояние. Также Ким порекомендовали перейти на натуральное питание, исключить из рациона мясные и молочные продукты, отказаться от средств для загара, пить сок сельдерея и каждые полгода проходить процедуру очищения организма.

О проблемах со здоровьем супруга Канье Уэста рассказала фанатам в 2017 году. Ким Кардашян сообщила, что псориаз начался у нее после одного из светских мероприятий. Надев на отркытие бутика в Нью-Йорке платье с пайетками, она почувствовала зуд и обнаружила на ногах сыпь, которая начала быстро распространяться. Ким давно уже пытается как-то облегчить свое состояние, пишет портал Popculture.