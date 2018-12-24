Живая музыка, танцы и конфетти: Алена Хмельницкая повеселилась на вечеринке у друзей

Актриса во время мероприятия даже показала, как умеет играть на барабанной установке.

Алена Хмельницкая не только актриса, но и мама двоих детей. Четыре года назад она развелась с Тиграном Кеосаяном, но поддерживают с ним теплые отношения. Артистка успевает заботиться о наследницах, сниматься в кино и посещать светские мероприятия. К слову, сердце женщины занято. Уже продолжительное время она встречается с Александром Синюшиным, который младше ее на 12 лет.

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После Нового года актриса планирует отправиться со своим избранником в романтическое путешествие. А пока до главной ночи в году остается неделя Алена не упустила возможности развеяться. На минувших выходных она побывала на вечеринке у друзей. Вместе с Анной Чуриной, Екатериной Семеновой и другими коллегами она повеселилась под живую музыку. Хмельницкая не только танцевала, позировала для фото, но и продемонстрировала свое умение играть на барабанной установке.

Кульминацией вечера стал запуск конфетти, который заполнил все помещение. Видео и фото с предновогодней вечеринки появились в Сети. Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что Алена восхитительно выглядит. «Отдыхайте девочки! Жизнь прекрасна!», «Красотки и прекрасные актрисы», «Ничего себе, девчонки зажигают!», — прокомментировали пост актрисы подписчики. Алена не скрывает, что для нее предновогодняя пора — самое прекрасное время.