Живая музыка, танцы и конфетти: Алена Хмельницкая повеселилась на вечеринке у друзей
Алена Хмельницкая не только актриса, но и мама двоих детей. Четыре года назад она развелась с Тиграном Кеосаяном, но поддерживают с ним теплые отношения. Артистка успевает заботиться о наследницах, сниматься в кино и посещать светские мероприятия. К слову, сердце женщины занято. Уже продолжительное время она встречается с Александром Синюшиным, который младше ее на 12 лет.
Кульминацией вечера стал запуск конфетти, который заполнил все помещение. Видео и фото с предновогодней вечеринки появились в Сети. Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что Алена восхитительно выглядит. «Отдыхайте девочки! Жизнь прекрасна!», «Красотки и прекрасные актрисы», «Ничего себе, девчонки зажигают!», — прокомментировали пост актрисы подписчики. Алена не скрывает, что для нее предновогодняя пора — самое прекрасное время.