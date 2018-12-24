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Названы пять сладостей, увеличивающих риск развития рака

Названы пять сладостей, увеличивающих риск развития рака Фото: Goodfon.ru
Исследования в области питания показали, что не только продукты фаст-фуда могут причинить вред организму человека. Также некоторые виды десертов, к сожалению, несут риск развития рака.

В список источников новообразований попали: сладкие газированные напитки, кексы, леденцы, шоколадный пирог и горячий шоколад.

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Цветная глазурь, которой покрывают пирожные и другие сладости, содержит нефтепродукты. Такая «красота» очень опасна для детей. Употребления этих лакомств может повлечь за собой серьезные нарушения внимания и привести к развитию раковых клеток.

При производстве леденцов и сладких газированных напитков производитель использует генетически модифицированный кукурузный сироп. Такие угощения также способствуют образованию злокачественных опухолей.

Много очищенного сахара и гидрогенизированного масла содержится в шоколаде, вне зависимости пирог это, или горячий шоколад. Такой ингредиент напрямую является источником опасности и может причинить вред здоровью, сообщают сайты Argumenti.ru и Food.news.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал о списке продуктов, которые предотвращают развитие онкологических заболеваний.

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Тэги:
десертыонкологическое заболеваниерак

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Названы пять сладостей, увеличивающих риск развития рака
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