Дочь Любови Успенской дала советы хейтерам

Девушка достойно ответила пользователям соцсетей, которые негативно высказались о ее картинах.

11 сентября Татьяна Плаксина упала с велосипеда на отдыхе в Коста-Рике, в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. Девушка перенесла две дорогостоящие операции и теперь проходит длительную реабилитацию. Рядом с ней находится ее мама Любовь Успенская. Артистка уже потратила 7 миллионов рублей на лечение наследницы. Также она сама побрила налысо свою дочь. По словам певицы, это принесло Тане «освобождение».

Напомним, что 29-летняя дочь Успенской уже давно живет в Америке и занимается искусством. Она пишет картины, а не так давно девушка устроила откровенную фотосессию. Она измазала свое тело в краске и в обнаженном виде позировала перед камерой. По всей видимости, так Татьяна хотела отвлечься после получения тяжелых травм. У нее все еще нет передних зубов, но девушка старается этого не смущаться. В понедельник дочь Успенской опубликовала фото, которое было сделано в больнице. На снимке у нее еще длинные волосы, перебинтованное лицо и трубка проведена к носу. По всей видимости, кадр был сделан после одной из операций.

В комментариях Татьяна не стала говорить о своем самочувствии, а обратилась к хейтрам, которые критикуют ее творчество. Девушка решила дать им советы. «Так вот — дорогие мои советчики — „прикиньте“ если всю энергию, которая у вас уходит на обсуждение чужой жизни в Инстаграм, вы бы направили на себя! На свой ум, с моим то (или вообще с чужим) не совладать! С собственным умом вы то можете работать. Направить его на создания того, что мило вам! Что греет вашу душу! Зависть рассыпается, когда ее признаешь! И превращается незаметно в стремление — так же как злость часто превращается в любовь. Любите и будьте любимы. Мира всем. Создавайте свой. Рушьте стереотипы. Делайте что хотите — и не тратьте энергию зря. Всем будет от этого легче», — написала она. «Не называла я себя никогда художником! Тут все без художества — Слово Пача — это мир. Это просто мой мир. Пусть каждый обретет свой», — добавила девушка.

Многие пользователи соцсети согласились с Татьяной. Они также пожелали ей скорейшего выздоровления. Поклонники попросили девушку не обращать внимание на злопыхателей.