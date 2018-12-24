Андрей Малахов отреагировал на слухи о проблемах с женой

Телеведущего возмутили сообщения о неприятностях в его интимной жизни.

Андрей Малахов в новых выпусках шоу «Прямой эфир» регулярно обсуждает личную жизнь известных и не очень людей, а вот о том, как живет сам, предпочитает не распространяться. Но накануне журналист все же отреагировал на курсирующие в последнее время слухи о проблемах в его семье. Как сообщалось, телеведущий из-за проблем с потенцией не может наладить интимную жизнь со своей супругой Натальей Шкулевой, которая в прошлом году родила ему первенца. Якобы из-за этого отношения пары испортились настолько, что дело запахло разводом.

Эту информацию Малахов посчитал возмутительной и высказался довольно резко, заявив, что проблемы вовсе не у него. По словам ведущего, «явные проблемы с головой» у того, кто выдумал этот фейк. Пишет сайт «Дни.ру»

Отметим, на сплетни о себе телеведущий реагирует зачастую столь же резко, как многие – на его собственное шоу. Так, актриса Мария Шукшина делает сейчас все возможное, чтобы «Прямой эфир» сняли с сетки телевещания. Артистке не нравится, что гости передачи вновь и вновь обсуждают жизнь ее семьи – скандальную историю с ее несостоявшейся невесткой Фрейей Зильбер, которая недавно родила малыша от сына Шукшиной Макара Касаткина. Знаменитость собирает в Сети подписи под петицией о закрытии шоу, однако Малахов сдаваться не намерен. На днях телеведущий заявил, что Шукшиной стоит позаботиться о внуке, которого она так и не признала, и выплачивать его матери сравнительно небольшие алименты.