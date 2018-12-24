Жительница Индии вернулась домой после собственной кремации
Родственники были уверены, что похоронили девушку.
Необычная ситуация произошла в индийском городе Патиала, штат Пенджаб, где молодая девушка неожиданно вернулась домой после собственной кремации.
Как пишут местные СМИ, 26-летняя Наина Рани (Naina Rani) бесследно пропала 8 декабря. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, а там, в свою очередь, посчитали, что девушка убежала от мужа с любовником. Однако через несколько дней местный житель нашел мешок с телом неизвестной женщины и родственники опознали свою дочь по украшению. По лицу этого было сделать невозможно — оно было изуродовано.
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