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Жительница Индии вернулась домой после собственной кремации

Жительница Индии вернулась домой после собственной кремации Pixabay.com
Родственники были уверены, что похоронили девушку.

Необычная ситуация произошла в индийском городе Патиала, штат Пенджаб, где молодая девушка неожиданно вернулась домой после собственной кремации.

Как пишут местные СМИ, 26-летняя Наина Рани (Naina Rani) бесследно пропала 8 декабря. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, а там, в свою очередь, посчитали, что девушка убежала от мужа с любовником. Однако через несколько дней местный житель нашел мешок с телом неизвестной женщины и родственники опознали свою дочь по украшению. По лицу этого было сделать невозможно — оно было изуродовано.

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Семья забрала тело и кремировала его 15 декабря. Однако каково же было удивление родственников, когда через четыре дня Наина пришла домой живой и невредимой. Как оказалось, версия правоохранителей была верна — девушка сбегала от мужа с любовником. Теперь полиции придется выяснить, кто же на самом деле был кремирован, пишет портал news.com.au.

Ранее мы писали, что в Аргентине пришлось остановить траурную церемонию после того, как из гроба начали раздаваться странные звуки.

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Индияпохороны

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Жительница Индии вернулась домой после собственной кремации
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