Эксперты дали советы по выбору правильных фейерверков к Новому году
До Нового года осталось совсем мало времени. Праздничные дни большинство проведут с родными и близкими людьми. Но надо отметить, что новогодние каникулы это не только застолье с оливье, но и веселые прогулки на свежем воздухе. Многие любят выйти на улицу или во двор «пострелять».
Роспотребнадзор предупреждает, что пиротехнические изделия вещь серьезная и требует особого внимания.
Также обратите внимание на целостность упаковки: если она нарушена, от покупки лучше отказаться.
Далее смотрим на срок годности. Просроченный товар опасен!
Маркировки все должны быть на русском языке и хорошо читаться.
Главные обозначения:
— дата окончания срока годности;
— опасные факторы и размеры опасной зоны;
— правила утилизации;
— инструкция по применению.
Пиротехнические изделия нельзя доверять детям. Чтобы праздник не был омрачен травмами и ожогами, обязательно читайте инструкцию. напоминает сайт Argumenti.ru.
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