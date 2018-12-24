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Эксперты дали советы по выбору правильных фейерверков к Новому году

Эксперты дали советы по выбору правильных фейерверков к Новому году Фото: Goodfon.ru
До Нового года осталось совсем мало времени. Праздничные дни большинство проведут с родными и близкими людьми. Но надо отметить, что новогодние каникулы это не только застолье с оливье, но и веселые прогулки на свежем воздухе. Многие любят выйти на улицу или во двор «пострелять».

Роспотребнадзор предупреждает, что пиротехнические изделия вещь серьезная и требует особого внимания.

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При покупке фейерверка нужно очень серьезно отнестись к выбору места приобретения данного товара. Во первых, ни в коем случае нельзя брать пиротехнику с рук. Во вторых, обязательно должны быть сертификаты.

Также обратите внимание на целостность упаковки: если она нарушена, от покупки лучше отказаться.

Далее смотрим на срок годности. Просроченный товар опасен!

Маркировки все должны быть на русском языке и хорошо читаться.

Главные обозначения:

— дата окончания срока годности;
— опасные факторы и размеры опасной зоны;
— правила утилизации;
— инструкция по применению.

Пиротехнические изделия нельзя доверять детям. Чтобы праздник не был омрачен травмами и ожогами, обязательно читайте инструкцию. напоминает сайт Argumenti.ru.

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Новый год 2019

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Эксперты дали советы по выбору правильных фейерверков к Новому году
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