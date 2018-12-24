Сестры по несчастью: бывшие жены Кержакова сплотились из-за сыновей
Еще восемь лет назад нападающего сборной России по футболу Александра Кержакова связывали романтические отношения с Екатериной Сафроновой, у которой на тот момент уже была пятилетняя дочка София. От футболиста она родила сына Игоря, малышу исполнилось пять лет. Спустя год после появления на свет общего ребенка Александр подал в суд на возлюбленную с требованием лишить ее прав в воспитании сына.
В 2015 году спортсмен женился на дочери сенатора Вадима Тюльпанова — Милане. Вскоре в семье появился второй ребенок — избранница Кержакова родила ему наследника — сына Артемия. Однако и эти отношения были недолговечными. Супруги подали на развод: решением суда полуторагодовалый сынишка должен был остаться с мамой на время бракоразводного процесса. Однако Александр наотрез отказался отдавать бывшей жене сына, заявив, что Артемий перестал узнавать маму, с которой он не виделся несколько месяцев.
«Мы часто общаемся, в этот раз встретились совместно поужинать. Мы не говорили о Кержакове, чтобы не портить аппетит. Я знаю, что у нее сейчас каждый день — борьба, и я знаю, что могу ее поддержать, так как была на ее месте. Если ей помогает пережить трудное время общение со мной, то почему бы и нет», — приводит «Комсомольская правда» слова Екатерины Сафроновой.