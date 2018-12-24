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Сестры по несчастью: бывшие жены Кержакова сплотились из-за сыновей

Сестры по несчастью: бывшие жены Кержакова сплотились из-за сыновей Александр Кержаков и его супруга Милана (Фото: Instagram)
В одном из своих интервью Екатерина Сафронова призналась, что готова оказать моральную поддержку Милане Тюльпановой, которая пытается вернуть себе ребенка.

Еще восемь лет назад нападающего сборной России по футболу Александра Кержакова связывали романтические отношения с Екатериной Сафроновой, у которой на тот момент уже была пятилетняя дочка София. От футболиста она родила сына Игоря, малышу исполнилось пять лет. Спустя год после появления на свет общего ребенка Александр подал в суд на возлюбленную с требованием лишить ее прав в воспитании сына.

В 2015 году спортсмен женился на дочери сенатора Вадима Тюльпанова — Милане. Вскоре в семье появился второй ребенок — избранница Кержакова родила ему наследника — сына Артемия. Однако и эти отношения были недолговечными. Супруги подали на развод: решением суда полуторагодовалый сынишка должен был остаться с мамой на время бракоразводного процесса. Однако Александр наотрез отказался отдавать бывшей жене сына, заявив, что Артемий перестал узнавать маму, с которой он не виделся несколько месяцев.

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В своем микроблоге Милана Тюльпанова опубликовала совместное фото с Екатериной Сафроновой. Судя по всему, экс-супруги футболиста смогли найти общий язык, сплотившись из-за своих сыновей. «Сестры по несчастью», — подписала фото Милана Тюльпанова. Бывшие жены Кержакова надеются вернуть детей.

Екатерина Сафронова с Александром Кержаковым до развода (Фото: соцсети)

«Мы часто общаемся, в этот раз встретились совместно поужинать. Мы не говорили о Кержакове, чтобы не портить аппетит. Я знаю, что у нее сейчас каждый день — борьба, и я знаю, что могу ее поддержать, так как была на ее месте. Если ей помогает пережить трудное время общение со мной, то почему бы и нет», — приводит «Комсомольская правда» слова Екатерины Сафроновой.

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Сестры по несчастью: бывшие жены Кержакова сплотились из-за сыновей
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